Eskişehir'in en büyük kaçak tütün operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'in en büyük kaçak tütün operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Eskişehir'in en büyük kaçak tütün operasyonu

Eskişehir'deki polis operasyonunda yaklaşık 500 bin TL değerinde çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirdi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'deki polis operasyonunda yaklaşık 500 bin TL değerinde çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirdi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, geçtiğimiz gün Eskişehir'de kaçak tütün ve tütün ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. İki araç ve bir depoda yapılan aramada, bal peteği görünümünde ambalajlarla gizlenerek sevkiyatı yapılan ve piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan; 1 milyon 292 bin dal sarılmış sigara, 620 bin dal boş makaron, 90 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Eskişehir'de şimdiye kadar yapılmış en büyük sarılmış kaçak sigara operasyonunda, yakalanan 3 şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'in en büyük kaçak tütün operasyonu

Eskişehir'in en büyük kaçak tütün operasyonu

Eskişehir'in en büyük kaçak tütün operasyonu

Eskişehir'in en büyük kaçak tütün operasyonu

Eskişehir'in en büyük kaçak tütün operasyonu

Eskişehir'in en büyük kaçak tütün operasyonu

Ortaköy'de hareketli gece! Silahların konuştuğu kavgada mendil satan çocuğa saldırdılar

Ortaköy'de hareketli gece! Silahların konuştuğu kavgada mendil satan çocuğa saldırdılar

 Tartıştığı öz kızının boğazını kesmiş

Tartıştığı öz kızının boğazını kesmiş

 Baba, tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü

Baba, tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title