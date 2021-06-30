Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nden Başkan Büyükerşen'e ziyaret
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Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nden Başkan Büyükerşen'e ziyaret

Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nden Başkan Büyükerşen'e ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye İşitme Engeliler Hentbol Şampiyonası'nda önemli başarılara imza atan Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Türkiye İşitme Engelliler Hentbol Şampiyonası'nda kadınlarda final oynayarak 2. Erkeklerde ise 3. olan Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Fatih Arslan, Antrenör Alemdar Sungar ve sporcular Nur Aykurt, Onur Türkoğlu, Serkan Oral, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i makamında ziyaret etti. Kulüp temsilcilerini ağırlayan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederek, "Özel sporcularımız bizler için çok değerli. İmkânlarımız dahlinde özel sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz. Sizler Eskişehir'imizi Türkiye'de ve dünyada başarı ile temsil ediyorsunuz. Başarılarınızın devamını diliyorum" dedi. Büyükerşen, Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği görevlerinin yanı sıra Türkiye İşitme Engelliler Badminton Milli Takımı Teknik Delegesi görevini yürüten Fatih Arslan'a ve Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu As Başkanı ve Deaflympics Badminton Olimpiyat Komite Sorumlusu olan İsmail Tek'e işitme engellileri bu önemli görevlerde de temsil ettikleri için teşekkür ederek başarılar diledi.

Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Fatih Arslan ise kendilerine her zaman destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nden Başkan Büyükerşen'e ziyaret - Haberler
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