Eskişehir güne beyaz örtüyle uyandı (2)
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Eskişehir güne beyaz örtüyle uyandı (2)

17.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 17.01.2021 15:57
Eskişehir güne beyaz örtüyle uyandı (2)

KAR, GÜZEL MANZARALAR OLUŞTURDUEskişehir'de akşam başlayan ve gece yarısından sonra etkisini arttıran kar yağışı, aralıkla sürüyor.

KAR, GÜZEL MANZARALAR OLUŞTURDU

Eskişehir'de akşam başlayan ve gece yarısından sonra etkisini arttıran kar yağışı, aralıkla sürüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece olduğu kentte, kar yağışı güzel manzaralar da oluşturdu. Özellikle içerisinde Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi, Esminyatürk, Masal Şatosu ve korsan geminin de bulunduğu Sazova Parkı'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kanlıkavak Parkı'nda dolaşmaya çıkanlar ise kar manzarasıyla bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Meteoroloji verilerine göre Eskişehir'de gün boyu aralıkla sürecek olan kar yağışı, hafta başı ile birlikte etkisini kaybederek yerini mevsim normallerinin altındaki seyreden soğuk havaya bırakacak.


Eskişehir güne beyaz örtüyle uyandı (2)
Eskişehir güne beyaz örtüyle uyandı (2)
Eskişehir güne beyaz örtüyle uyandı (2)
Eskişehir güne beyaz örtüyle uyandı (2)
Eskişehir güne beyaz örtüyle uyandı (2)
Eskişehir güne beyaz örtüyle uyandı (2)
Eskişehir güne beyaz örtüyle uyandı (2)
Eskişehir güne beyaz örtüyle uyandı (2)
Eskişehir güne beyaz örtüyle uyandı (2)
Eskişehir güne beyaz örtüyle uyandı (2)
Eskişehir güne beyaz örtüyle uyandı (2)
Eskişehir güne beyaz örtüyle uyandı (2)
Eskişehir güne beyaz örtüyle uyandı (2)
Eskişehir güne beyaz örtüyle uyandı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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