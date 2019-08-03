ESKİŞEHİR EV ALMAK İÇİN 8 YILDA TOPLADIĞI ÇAKMAK KOLEKSİYONUNU SATIYOR

Eskişehir'de, 8 yıldır çakmak biriktiren Ali Çelik (39), oluşturduğu yaklaşık 20 bin liralık koleksiyonunu ev almak için satılığa çıkardı.

Özel güvenlik görevlisi Ali Çelik, çocukluğundan bu yana pul, para, saat, tüfek, hançer, çakmak gibi birçok eşyayı biriktirmeye başladı. Biriktirdiği eşyaların içinde özellikle çakmaklara özel ilgi gösteren Çelik'in koleksiyonunda 100 adet çakmak bulunuyor. Elindeki en yeni çakmağın 1980 yılına ait olduğunu ifade eden Çelik, koleksiyonunda Osmanlı dönemine ait birçok otantik çakmak bulunduruyor. Çakmakların çoğunun Osmanlı dönemine ait olması nedeniyle kendi başına Osmanlıca öğrenen Çelik, elindeki en eski çakmağın ise 1902 yılından kalma olduğunu belirtti. Çakmak koleksiyonuna özel bir ilgisi olduğunu söyleyen Çelik, ev almak için koleksiyonunu satışa çıkardığını söyledi.

Koleksiyonuna topladığı çakmakların, Osmanlı döneminde 'Rüsumat' olarak adlandırılan vergilendirilmiş çakmaklar olduğunu belirten Çelik, Profesyonel olarak 8 yıldır antika topluyorum. Daha önce çocukluktan bir merakım vardı. Televizyonda gördüğüm posta pulu, para koleksiyonu yapan insanları ve bunların para kazandığını gördüm ve o zamanlar öyle düşündüğüm için başladım. Çakmak koleksiyonu serüveni ise elime bir tane Osmanlı dönemine ait çakmak geçmesiyle başladı. Kolay kolay eskimeyeceğini ve kolay bozulmayacağını düşündüğüm için özellikle benzinli çakmak koleksiyonu yaptım. Elimde 100 adet çakmak var. Bunların en eskisi 1902 tarihli, en genci de 1980 falandır. Koleksiyonumda savaş zamanında yapıldığını bildiğim, 1911 tarihinde uçaksavar mermisinden yapılma çakmak var. Yine savaş zamanında geldiğini düşündüğüm, 1913 tarihli üzerinde 'Constantinapoli' yazılı çakmak var. Osmanlıca, Fransızca, İspanyolca ve İngilizce rüsumlu çakmak mevcut. Mermi, fotoğraf makinesi, çizme, tabanca ve farklı şekillerde çakmaklar var. Koleksiyonumun ortalama yaşı 80 ile 90 arasındadır. Osmanlıca bildiğim için özellikle rüsumlu olanları seçmeye gayret ettim. Ev almayı düşündüğüm için koleksiyonumu satmayı düşünüyorum. Koleksiyonuma 20 bin lira değer biçtim. Bunları tek tek toplamaya çalışsanız, belki 10-15 senenizi alabilir diye konuştu.

Kaynak: DHA