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ESKİŞEHİR Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk, kazada yaşamını yitirdi

Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk, kazada yaşamını yitirdiTÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) 1'inci Lig takımlarından Eskişehirspor'un futbolcusu Kaan Öztürk (20), kontrolünden çıkıp refüje çarparak devrilen otomobilde ağır yaralandı.

21.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 21.04.2020 18:59
ESKİŞEHİR Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk, kazada yaşamını yitirdi

Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk, kazada yaşamını yitirdi

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) 1'inci Lig takımlarından Eskişehirspor'un futbolcusu Kaan Öztürk (20), kontrolünden çıkıp refüje çarparak devrilen otomobilde ağır yaralandı. Öztürk, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza dün akşam, Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. TFF 1'inci Lig takımlarından Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk yönetimindeki 26 UD 308 plakalı otomobil, Basın Şehitleri Caddesi'nde kontrolden çıkıp, yol kenarındaki refüje çarparak, devrildi. Kazada ağır yaralanan Öztürk, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Kaan Öztürk'ün acı haberi, kentte ve Eskişehirspor camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Eskişehirspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yayımlanan başsağlığı mesajında, "Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz, evladımız Kaan Öztürk dün akşam saatlerinde geçirdiği trafik kazasında vefat etmiştir. Evladımızın ailesinin acısını tüm kalbimizle paylaşmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Genç futbolcunun cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak Yeşiltepe Mahallesi'ndeki evine getirildi. Öztürk'ün babası Can, annesi Zehra ile ablası Melike Öztürk gözyaşlarına boğuldu. Ailesinin yanı sıra Eskişehirspor, yöneticileri ile oyuncu arkadaşları, genç Kaan için gözyaşı döktü. Yeşilmeydan Camisi'ne getirilen Kaan Öztürk'ün cenaze namazı koronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıdaki cemaatle ve sosyal mesafeye dikkat edilerek kılındı. Genç futbolcu Kaan Öztürk'ün cenazesi kılınan namazın ardından Eskişehir Asri mezarlığında toprağa verildi.

ESKİŞEHİR Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk, kazada yaşamını yitirdi

Kaynak: DHA

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