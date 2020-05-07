Eskişehir'e 615 milyon liralık yatırım teşviki

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, "Eskişehir'deki teşvik belgeli yatırımlardaki artış trendi, sanayimizin geleceğine ve büyümesine yönelik ümit ve beklentilerimizi arttırıyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2020 yılının ilk üç aylık dönemine ait Eskişehir'de yapılacak olan Yatırım Teşvik Belgeli yeni yatırımlara ilişkin bir değerlendirmede bulunan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, "Covid-19 salgının ülkemiz ve dünya ekonomisine olan etkilerini yaşadığımız bu dönemde, özellikle Eskişehir'deki teşvik belgeli yatırım temposundaki artış trendi ve yeni sanayi yatırımlarının devam etmesi, geleceğimize yönelik güven ve büyüme trendimizin sürmesi açısından bizleri umutlandırmaktadır" dedi.

Sanayimiz yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor

Eskişehir'deki teşvik belgeli yatırımlar hakkında bilgi veren Küpeli, "2020 yılının ilk 3 ayında Eskişehir'de 11 tanesi imalat sanayinde, 2 tanesi madencilik sektöründe olmak üzere toplam 13 yeni yatırım için teşvik belgesi düzenlenmiştir. Bu yatırımların toplam tutarı 615 milyon 611 bin TL'dir. Yatırımlar tamamlandığında çok sayıda kişiye yeni iş imkânı sağlayacaktır. Yatırımlardan 4 tanesi komple yeni yatırım iken, diğer 9 tanesi ise kapasite arttırmaya ve ürün çeşitlendirmeye yönelik yatırımlardan oluşmaktadır" diye konuştu.

Sanayimiz ve ülkemizin geleceği açısından umut verici

2019 yılına göre yatırım tutarında ciddi bir artışın olduğunu aktaran Başkan Küpeli "Geçen yılın rakamlarıyla bu yılı karşılaştırdığımızda yatırım tutarında ciddi bir artış görülüyor.2019 yılının aynı döneminde yatırım tutarı toplamı 216 milyon TL olan 14 yeni yatırım için teşvik belgesi düzenlenmişti. 2020 yılında yatırım tutarı rakamının neredeyse üçe katlanmış olması sanayimiz ve ülkemizin geleceği açısından umut vericidir. Dünyanın büyük bir değişim ve dönüşümden geçtiği bu dönemde elini taşın altına koyarak, Eskişehir sanayisine güvenen, geleceğe ümitle bakan, refahı ve kalkınmayı üretimde görerek gerek sanayi gerekse de madencilik sektöründe yatırım yapan tüm bu firmalarımızı canı gönülden kutluyorum. Her zaman dediğimiz gibi ancak üreterek ve büyüyerek güçlü bir Türkiye olabiliriz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler