Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu

Numbeo araştırma şirketi, 2020 yılı için hazırladığı dünyanın en güvenli ve en tehlikeli şehirleri araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Abu Dabi en güvenli şehir olurken, Eskişehir kendisine 8. sıradan yer buldu. İstanbul ise en tehlikeli şehirler sıralamasında 263. sırada yer aldı.

Numbeo araştırma şirketi, suç oranlarına bakarak 2020 yılı için hazırladığı dünyanın en güvenli ve en tehlikeli şehirleri araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi, üst üste beşinci kez ilk sırada yer aldı.

EN GÜVENLİ ŞEHİRLER

431 şehrin bulunduğu en güvenli şehir araştırmasında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin üç şehri, ilk 10'da yer aldı. Buna göre, dünyanın en güvenli ilk 10 şehri şöyle; Abu Dabi-BAE, Doha-Katar, Taipei-Tayvan, Quebec-Kanada, Zürih-İsviçre, Şarika-BAE,Dubai-BAE, Eskişehir-Türkiye, Münih-Almanya ve Trieste-İtalya.

BAŞKENT İSTANBUL'DAN DAHA TEHLİKELİ

Suç oranlarına bakıldığında yıllardır dünyanın en tehlikeli şehri olarak kabul edilen Venezuela'nın başkenti Karakas, araştırmanın da ilk sırasında yer aldı. Brezilya ve Güney Afrika'dan üçer kentin bulunduğu en tehlikeli şehirler listesine Ankara 183'ncü sıradan yer bulurken, İstanbul ise listeye 263. sıradan katıldı.

EN TEHLİKELİ ŞEHİRLER

Araştırmanın ilk 10'nunda yer alan en tehlikeli şehirler şöyle; Karakas-Venezuela, Port Moresby-Papua Yeni Gine, Pretoria-Güney Afrika, Durban-Güney Afrika, Johannesburg-Güney Afrika, San Pedro Sula-Honduras, Pietermaritzburg-Güney Afrika, Natal-Brezilya, Fortaleza- Brezilya ve Rio de Janeiro-Brezilya.