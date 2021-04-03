Eskişehir'deki Bulgaristan göçmenleri yarın sandık başında olacak
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Eskişehir'deki Bulgaristan göçmenleri yarın sandık başında olacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Eskişehir'deki Bulgaristan göçmenleri yarın sandık başında olacak

Eskişehir'de yaşayan çifte vatandaşlık sahibi Bulgaristan göçmenleri, yarın yapılacak parlamento seçimleri için hemşerilerine destek için oy kullanacaklar.

Eskişehir'de yaşayan çifte vatandaşlık sahibi Bulgaristan göçmenleri, yarın yapılacak parlamento seçimleri için hemşerilerine destek için oy kullanacaklar.

Bulgaristan'da 1944 ile 1989 yılları arasında iktidarda olan komünist rejimin Türklere ve Müslümanlara uyguladığı zulümden kaçarak zorunlu göçle Eskişehir'e binlerce Türk geldi. Çifte vatandaşlık kazanan ve yıllardır Eskişehir'de yaşayanlar, Bulgaristan'la olan ilişkilerini sürdürmeye devam etti. Eskişehir'de yarın yapılacak seçimlerde Plevne Ortaokulu'nda sandık kurulacağını belirten Eskişehir Muhacir Dernekleri Genel Başkanı Seyfettin Çalışkan, "4 Nisan 2021'de Bulgaristan'da yapılacak olan seçimlerle alakalı Eskişehir'e bir sandık getirdik. Burada ikamet eden 3 bin çifte vatandaşlığa sahip göçmeni Plevne Ortaokulu'nda kurulacak olan sandığa oy atmaya davet ediyorum. Orada ne kadar milletvekili çıkarırsak bizim için çok daha iyi olur. Orada yaşayan vatandaşlarımıza destek olacaklardır. Liçna Kart ve pasaportlarıyla birlikte oy kullanacaklardır. Eskişehir Valiliği tarafından da gerekli izinler alınmıştır" dedi.

"Geleceğimize yön vermek için geçmişimizi unutmamamız lazım"

Eskişehir'e 1989 yılında Bulgaristan'dan göç eden Eskişehir Muhacir Dernekleri Genel Sekreteri Megdat Vatansever ise, "Bu seçimin bizim için önemi nereden geldiğimizi unutmamak adına bir vatandaşlık görevimizdir. Bu yüzden çifte vatandaşlığı bulunan vatandaşlarımızı y kullanmaya davet ediyoruz. Geleceğimize yön vermek için geçmişimizi unutmamamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Türkçe öğretimine kadar her şey yasaklandı"

Bulgaristan'da yaşadıkları sıkıntıları anlatan ve şuan oradaki Türklere destek olmak için oy kullanmanın öneminden bahseden Eskişehir Muhacir Dernekleri yönetim kurulu üyesi Lütfü Mutlu ise şunları söyledi:

"1989 yılında geldim Bulgaristan'dan. Zorluklar iki üç cümle ile açıklanabilecek tarzda değil. İsimlerden tutun, dini görevlere, konuşmalar, okullardaki Türkçe öğretimine kadar her şey yasaklandı. Oradaki parlamentoda yer alacak milletvekili sayısı Türkler için önemli. Her türlü etkinlikte en azından bizi sesimiz olurlar. Onun için buradaki düzenlenen oy kullanma işlemine katılma oranımız önemli." - ESKİŞEHİR

Eskişehir'deki Bulgaristan göçmenleri yarın sandık başında olacak
Eskişehir'deki Bulgaristan göçmenleri yarın sandık başında olacak
Eskişehir'deki Bulgaristan göçmenleri yarın sandık başında olacak
Eskişehir'deki Bulgaristan göçmenleri yarın sandık başında olacak
Eskişehir'deki Bulgaristan göçmenleri yarın sandık başında olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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