Eskişehir'deki aile katliamında katil zanlısı eski ortak çıktı (3)

KATİL ZANLISI BOĞA VE 3 AKRABASI TUTUKLANDIEskişehir'de İlkay-Emel Tokkal ve 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk cinayetleriyle ilgili adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden aralarında katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa ve 3 akrabası tutuklanarak cezaevine konuldu.

KATİL ZANLISI BOĞA VE 3 AKRABASI TUTUKLANDI

Eskişehir'de İlkay-Emel Tokkal ve 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk cinayetleriyle ilgili adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden aralarında katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa ve 3 akrabası tutuklanarak cezaevine konuldu. Katil zanlısı Boğa ifadelerine suçlamayı kabul etmedi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nce yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında alınan İlker K., Hediye B., Abdullah Y., Azat B., Tırhan B., Hakkı Boğa, Fesih Yiğit, Zeki Oğuz ve katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden İlker K., Hediye B., Abdullah Y., Azat B. savcılık sorgularının ardından, Tırhan B. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık sorgularının ardından katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa 'canavarca hisle birden fazla kişiyi kasten öldürme' suçundan, yeğeni Hakkı Boğa, akrabası Fesih Yiğit, dayısı Zeki Oğuz ise cinayete yardım ettikleri iddiasıyla Eskişehir Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu. Katil zanlısı Boğa'nın ifadelerinde suçlamayı kabul etmeyerek 'ben yapmadım' dediği öğrenildi.

AYNI KAREDE

Evlerinde canice katledilen İlkay-Emel çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'un katil zanlısı olan Mehmet Şerif Boğa ve ailesiyle birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Sosyal medyada yer alan fotoğrafta katil zanlısı ve katledilen aile ile birlikte doğum günü pastası olduğu görülüyor.

'KALBİ GÜZEL KARDEŞİM' DİYE PAYLAŞMIŞ

Cinayete kurban giden Tokkal ailesinden Emel Tokkal'ın eşiyle cep telefonu dükkanında ortak olduğu dönemde katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa ile birlikte fotoğraf paylaştığı ve altında "Hep benden küçük kardeşim olsun isterdim, biraz geç oldu ama oldu. Gülüşü güzel, kalbi güzel, kendi güzel kardeşim benim. Kız kardeş isterdim ama olsun" dediği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN