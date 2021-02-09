Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

09.02.2021 13:51 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:54
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Sokak satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların üzerlerinde 2,58 gram metamfetamin ve 12 sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından haklarında "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak"tan işlem yapılan 3 kişi serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen S.F. ve S.I. ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

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