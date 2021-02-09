Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Sokak satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların üzerlerinde 2,58 gram metamfetamin ve 12 sentetik hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından haklarında "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak"tan işlem yapılan 3 kişi serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen S.F. ve S.I. ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ