ESKİŞEHİR - Tırla çarpışan araçtaki anne ve kızı öldü, baba ve iki çocuğu yaralandı
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
Abdullah Çiçek (41) idaresindeki 61 ACN 647 plakalı hafif ticari araç, Sivrihisar-Ankara kara yolunun 12. kilometresinde bir dinlenme tesisinden çıkan Eyüp G'nin kullandığı 06 PYZ 71 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada Ezel Çiçek (40) ile kızı Kevser Gül Çiçek (14) olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü Abdullah Çiçek ile çocukları Mahfuzhan (16) ve Yusuf Berahan Çiçek (12), sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan 3 kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Tır şoförü Eyüp G, ifadesi alınmak üzere Sivrihisar Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar