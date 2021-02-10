Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştığı öne sürülen 2 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.U. ve G.K'nin elinde bulunan tarihi eser niteliğindeki heykeli satmak için harekete geçtiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Takibe alınan ve Seyitgazi-Kırka yolunda yakalanan şüphelilerin aracında yapılan aramalarda Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 21 santimetre boyunda kadın figürlü heykel ele geçirildi.

Heykel, Eskişehir Müze Müdürlüğüne teslim edilmek amacıyla muhafazaya alındı.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen E.U. ve G.K. ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ