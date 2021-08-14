Eskişehir'de spreyle boyanan trafolar görüntü kirliliği oluşturuyor
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Eskişehir'de spreyle boyanan trafolar görüntü kirliliği oluşturuyor

Eskişehir'de spreyle boyanan trafolar görüntü kirliliği oluşturuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'in bazı sokaklarında bulunan elektrik trafoları kimliği belirsiz kişilerce spreyle boyandı.

Eskişehir'in bazı sokaklarında bulunan elektrik trafoları kimliği belirsiz kişilerce spreyle boyandı.

Vişnelik Mahallesi'ndeki farklı noktalarda bulunan elektrik trafoları kimliği belirsiz kişilerce boyanıyor. Spreyle üzerine yazı yazılan ve farklı şekiller çizilen trafolar, çirkin görüntüler oluşturuyor. Trafoların görüntüsü mahalleliden de tepki topluyor. Yazı ve şekillerin boyayla üstünün kapatıldığını belirten vatandaşlar, temizlendikten sonra trafoların yine boyandığını belirtiyor. Bazı trafoların üzerinde argo kelimelerin de yer aldığını söyleyen mahalleliler, gerekli tedbirlerin alınması için yetkililerden yardım bekliyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de spreyle boyanan trafolar görüntü kirliliği oluşturuyor
Eskişehir'de spreyle boyanan trafolar görüntü kirliliği oluşturuyor
Eskişehir'de spreyle boyanan trafolar görüntü kirliliği oluşturuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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