Eskişehir'de sokakta uyuşturucu satışına 3 tutuklama
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Eskişehir'de sokakta uyuşturucu satışına 3 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Caner AKSU - Haberler | Güncel
Eskişehir'de sokakta uyuşturucu satışına 3 tutuklama

ESKİŞEHİR'de sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan 3 kişi, mahkemece tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan 3 kişi, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüpheliler M.Y., S.U. ve N.K.'yi takibe aldı. Bir süre izlenen 3 şüpheli, savcılık talimatıyla düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 191,72 gram metamfetamin, 7,28 gram bonzai, 2,50 gram skunk, 0,86 gram kokain, 9 uyuşturucu hap, tabanca ve 8 mermi ele geçirildi. Sağlık kontrolü ve ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Operasyonda yakalanarak uyuşturucu kullandığı tespit edilen 4 şüpheli hakkında ise 'uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak' suçundan adli soruşturma başlatıldı.


Eskişehir'de sokakta uyuşturucu satışına 3 tutuklama
Eskişehir'de sokakta uyuşturucu satışına 3 tutuklama
Eskişehir'de sokakta uyuşturucu satışına 3 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner AKSU

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