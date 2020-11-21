Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı

21.11.2020 21:27 | Son Güncelleme: 21.11.2020 21:31
Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı

ESKİŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00 ile sabah saat 10.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

ESKİŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00 ile sabah saat 10.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar ile 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00'den itibaren başladı. Eskişehir'de, Emniyet Müdürlüğü ekipleri ana caddeler üzerinde kontrol noktası oluşturdu. Polis, saat 20.00'den itibaren vatandaşları durdurarak belgelerini kontrol etti. Ekiplerin kentteki denetimleri sürüyor.


Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan TÜRKTAN

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