Eskişehir'de servis minibüsü ile itfaiye aracı çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı
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Eskişehir'de servis minibüsü ile itfaiye aracı çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

07.03.2021 11:55 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:58
Eskişehir'de servis minibüsü ile itfaiye aracı çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Eskişehir'de servis minibüsü ile itfaiye aracının çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Eskişehir'de servis minibüsü ile itfaiye aracının çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Metin Ersoy idaresindeki 26 B 1390 plakalı Büyükşehir Belediyesi itfaiye aracı, 71 Evler Mahallesi Yılmazcan Sokak'ta kullanılmayan bir evde çıkan yangına müdahale etmek üzere yola çıktı.

Bu araç ile fabrika işçilerini taşıyan Hakan Yapar'ın kullandığı 26 S 0713 plakalı minibüs, Tarih Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada yaralanan itfaiye ekibinden 3, servis aracında bulunan 9 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir, Yunus Emre Devlet ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan fabrika işçisi Satılmış Durgut (47), Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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