Eskişehir'de sahte içki üretiminin engellenmesine yönelik operasyonda 600 litre alkol ele geçirildi
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Eskişehir'de sahte içki üretiminin engellenmesine yönelik operasyonda 600 litre alkol ele geçirildi

08.02.2021 12:07 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:10
Eskişehir'de sahte içki üretiminin engellenmesine yönelik operasyonda 600 litre alkol ele geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerince, sahte içki üretimi ve satışının engellenmesine yönelik operasyonda 600 litre alkol ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince, sahte içki üretimi ve satışının engellenmesine yönelik operasyonda 600 litre alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bazı adreslerde yaptıkları aramalarda beşer litrelik plastik bidonlara konulmuş 600 litre tıbbi alkol ele geçirerek muhafazaya aldı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

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