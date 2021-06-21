Eskişehir'de sağanak, sokakları göle çevirdi (2)
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Eskişehir'de sağanak, sokakları göle çevirdi (2)

Eskişehir'de sağanak, sokakları göle çevirdi (2)
Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Haberler | Güncel

24 SAATTE METREKAREYE 51 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜEskişehir'de etkili olan sağanak yağış, 18.00 sıralarında etkisini yitirdi.

24 SAATTE METREKAREYE 51 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

Eskişehir'de etkili olan sağanak yağış, 18.00 sıralarında etkisini yitirdi. Eskişehir-Ankara karayolunda yoğun su birikintileri nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Bu nedenle karayolunda araç yoğunluğu ve kuyruklar uzadı. yağışın etkili oldu Tepebaşı ilçesine bağlı Sazova Mahallesinde özellikle giriş katlardaki evleri su bastı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri evlerden suları tahliye etti.

24 SAATTE 51 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Meteoroloji verilerine göre sağanak yağışın etkisini yitirdiği saat 18.00 itibariyle Eskişehir'de son 24 saatte metrekareye 51 kilogram yağış düştü. Sağanak yağmurun yarın da kentte aralıkla etkili olması bekliyor.

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, -


Eskişehir'de sağanak, sokakları göle çevirdi (2)
Eskişehir'de sağanak, sokakları göle çevirdi (2)
Eskişehir'de sağanak, sokakları göle çevirdi (2)
Eskişehir'de sağanak, sokakları göle çevirdi (2)
Eskişehir'de sağanak, sokakları göle çevirdi (2)
Eskişehir'de sağanak, sokakları göle çevirdi (2)
Eskişehir'de sağanak, sokakları göle çevirdi (2)
Eskişehir'de sağanak, sokakları göle çevirdi (2)
Eskişehir'de sağanak, sokakları göle çevirdi (2)
Eskişehir'de sağanak, sokakları göle çevirdi (2)
Eskişehir'de sağanak, sokakları göle çevirdi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen

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