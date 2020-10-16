Eskişehir'de markette çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi
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Eskişehir'de markette çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

16.10.2020 20:45 | Son Güncelleme: 16.10.2020 20:48
Eskişehir'de markette çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Eskişehir'de bir markette çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişiye müdahale edildi.

Eskişehir'de bir markette çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişiye müdahale edildi.

Kurtuluş Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda Habip Erkılıç'a ait markette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, yangını kontrol altına alıp söndürdü.

Dumandan etkilenen çevredeki 6 kişiye ise 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ve polis ekipleri iş yerinde hasara neden olan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

İş yeri sahibi Erkılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedenini henüz bilmediğini belirterek, "Cana gelmedi, mala geldi. Önemli değil." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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