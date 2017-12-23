Eskişehir'de Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce tüm illerde düzenlenen 'Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması' Eskişehir'de de gerçekleştirildi.



Çarşı Camii'nde düzenlenen etkinliğin açılışında bir konuşma yapan Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Yılmaz, tüm yarışmacılara başarılar dilerken, imam hatip liselerinin sosyal açıdan önemini vurguladı.



Jüri üyesi olan Eskişehir İl Müftü Yardımcısı Ziya Albayrak ise konuşmasında "Bu hayırda bir yarıştır ve hayırda yarışın kaybedeni olmaz" dedi.



Eskişehir il ve ilçelerinde bulunan 8 imam hatip lisesinin yarıştığı etkinlikte birinciliği Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Mustafa Koçyiğit kazandı. Yarışmada Yakup Özkaraman ikinci, Fatih Canbaz üçüncü seçilirken diğer tüm öğrenciler dördüncü kabul edildi.



Birinciliği kazanan Koçyiğit, ödül ve katılım belgesini Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen tarafından, diğer yarışmacılar da katılım belgelerini misafirlerden aldılar. - ESKİŞEHİR