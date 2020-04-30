Eskişehir'de kumar oynarken yakalanan 20 kişiye 63 bin lira ceza ESKİŞEHİR'de, kapalı olması gereken bir iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 20 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 63 bin lira idari para cezası kesildi.

ESKİŞEHİR'de, kapalı olması gereken bir iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 20 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 63 bin lira idari para cezası kesildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri İhsaniye Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde kapalı olması gereken bir iş yerinin açık olduğu ve kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla iş yerine baskın yapan polis ekipleri, 20 kişinin masalarda kumar oynadığını tespit etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 20 kişiye 63 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca mühürlenen iş yerinin sahipleri hakkında kumar oynama ve oynatmak suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA