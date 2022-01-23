Eskişehir'de kızak şenliğinde doyasıya eğlence

ESKİŞEHİR'de İnönü Belediyesi'nce 5'inci kez kızak şenliği düzenlendi. Yaklaşık 600 metrelik tepeden plastik kızaklarla kayan yüzlerce kişi, eksi 4 derecelik soğuğa rağmen saatlerce eğlendi.

Kentte 3 gündür aralıkla süren kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düştüğü kentte İnönü Belediyesi, bu yıl 5'inci kez kızak şenliği düzenledi. İlçeye bağlı Aktaş mevkisinde yapılan şenliğe yakın il ve ilçelerden yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı. Şenliğe gelenler, belediyenin dağıttığı plastik kızaklarla, müzik eşliğinde 600 metrelik tepeden kayarak eğlendi. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, şenliğe yoğun katılımın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Yeğeniyle birlikte geldiğini belirten Umut Tansarı da etkinlikten çok keyif aldıklarını aktararak "Yeğenimle beraber kayıyoruz. Bu etkinlik için başkanımıza teşekkür ediyoruz. Herkes çok eğleniyor" ifadelerini kullandı. Şenlikte ücretsiz sucuk-ekmek dağıtılırken, katılımcılar kar topu da oynadı.