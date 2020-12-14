ESKİŞEHİR - Kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ESKİŞEHİR - Kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu

14.12.2020 14:21 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:36

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde kaybolan 65 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde kaybolan 65 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Kavacık Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan M.Y, İlçe Jandarma Komutanlığına başvurarak, kendisine ait ağıldaki hayvanlarının kaybolduğunu bildirdi. M.Y, tüm aramalarına rağmen bulamadığı hayvanları için yardım istedi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri yaklaşık 3 saatlik arama sonucunda hayvanları ağıla yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Kuzören Mahallesi Eryiğit Dağı mevkisinde buldu.

Hayvanlarına kavuşan M.Y, ekiplere teşekkür etti.

ESKİŞEHİR - Kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu
ESKİŞEHİR - Kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu
ESKİŞEHİR - Kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu
ESKİŞEHİR - Kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

İlgili Haberler

Eskişehir'de ağıldan kaçan keçileri jandarma ekipleri buldu
Eskişehir'de ağıldan kaçan keçileri jandarma ekipleri buldu
Son dakika haberi | Jandarma sokak hayvanları için mesire alanlarına ekmek bıraktı
Son dakika haberi | Jandarma sokak hayvanları için mesire alanlarına ekmek bıraktı
Sel sularına kapılan araçta kaybolan iki kişinin arandığı bölgede bir erkek cesedi bulundu
Sel sularına kapılan araçta kaybolan iki kişinin arandığı bölgede bir erkek cesedi bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Hulusi Akar İlham Aliyev Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Nilgün Belgün Defne Samyeli Haluk Bilginer İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Sergen Yalçın Abdullah Avcı Malcolm Thomas Mauricio Lemos
Tüm Haberler İzmir Erkek Adana Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ESKİŞEHİR - Kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu - Eskişehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 14:36:26. #1.15#
title