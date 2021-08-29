Eskişehir'de kaybolan 60 yaşındaki kişi için arama çalışmasına devam ediliyor

Eskişehir'de 1 hafta önce kaybolan Mehmet Yerebakan için arama çalışması yürütülüyor.

Eskişehir'de 1 hafta önce kaybolan Mehmet Yerebakan için arama çalışması yürütülüyor.

Uluönder Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Yerebakan'ın (60) yakınlarının durumu polise bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Aramalara, polisin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Büyük Ayı Arama Kurtarma, DAK, OBAK ekipleri katılıyor.

AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir Ekibi ise 18 gönüllü, K9 arama köpeği "Fırtına", insansız hava aracı ve mobil operasyon römorku ile faaliyete destek veriyor.

Kaynak ustası olan, evli ve iki çocuk babası Yerebakan'ın bulunması için ekiplerin kent genelinde çalışması devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar