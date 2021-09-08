Eskişehir'de kaybolan 3 kişiyi arama çalışması devam ediyor
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Eskişehir'de kaybolan 3 kişiyi arama çalışması devam ediyor

Eskişehir'de kaybolan 3 kişiyi arama çalışması devam ediyor
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de çeşitli tarihlerde evlerinden ayrıldıktan sonra kaybolan 3 kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Eskişehir'de çeşitli tarihlerde evlerinden ayrıldıktan sonra kaybolan 3 kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince, bir süre önce ailelerinin kayıp başvurusu yaptığı Mehmet Yerebakan (60), Hikmet Biçer (71) ve Bayram Koçak (43) için çalışma yürütülüyor.

Polislerin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Büyük Ayı Kurtarma, Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK), Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (ODAK), ANDA ve İHH kurtarma ekipleri kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda arama yaptı. Çalışmalarda şu ana kadar söz konusu kişilere ait herhangi bir ize rastlanamadı.

Ayrıca, hakkında kayıp ihbarı olan ve dün polis ekipleri tarafından Porsuk Çayı üzerindeki bir köprünün altında bulunan, kent halkı tarafından "Seviyorum Recep" olarak bilinen Recep Yıldız'ın cenazesi, Çolak Sadık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Eskişehir'de kaybolan 3 kişiyi arama çalışması devam ediyor
Eskişehir'de kaybolan 3 kişiyi arama çalışması devam ediyor
Eskişehir'de kaybolan 3 kişiyi arama çalışması devam ediyor
Eskişehir'de kaybolan 3 kişiyi arama çalışması devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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