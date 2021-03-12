Eskişehir'de iş ortağını tabancayla öldüren zanlı; silah boğuşmada patladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Eskişehir'de iş ortağını tabancayla öldüren zanlı; silah boğuşmada patladı

12.03.2021 18:31 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:02
Eskişehir'de iş ortağını tabancayla öldüren zanlı; silah boğuşmada patladı

ESKİŞEHİR'de, aynı evde yaşadığı iş ortağı Muhammed Alıcı Aslan'ı (48) tabancayla vurarak öldüren müteahhit Servet Temiz (52), hakim karşısına çıktı.

ESKİŞEHİR'de, aynı evde yaşadığı iş ortağı Muhammed Alıcı Aslan'ı (48) tabancayla vurarak öldüren müteahhit Servet Temiz (52), hakim karşısına çıktı. İlk savunmasında Aslan ile alkol aldıktan sonra aralarında tartışma çıktığı ve boğuşma yaşandığını öne süren Temiz, "Silahı boğuşma sırasında elinden aldım. Ayağa kalkmaya çalışırken silah birden patladı. Kendim vuruldum zannettim. Daha sonra Muhammed'in vurulduğunu fark ettim" dedi.

Odunpazarı ilçesi Yenidoğan Mahallesi Buluş Sokak'taki bir apartmanın 4'üncü katında oturan müteahhit Servet Temiz ile iş ortağı Muhammed Alıcı Aslan arasında geçen yıl ekim ayında para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Servet Temiz, odadan aldığı tabanca ile Aslan'ı başından vurdu. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Başından yaralanan Servet Temiz ise tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Servet Temiz'in yargılanmasına başlandı. Eskişehir 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, öldürülen Aslan'ın yakınları ve avukatlarının yanı sıra tutuklu sanık Servet Temiz, cezaevinden SEGBİS yöntemiyle bağlandı.

'ÖLDÜRME KASTIM YOKTU, SİLAH BOĞUŞMADA PATLADI'İlk savunmasında iş ortağını öldürme kastı olmadığını anlatan Temiz, "Muhammed ile aynı evde kalıyorduk. Olay akşamı eve giderken marketten bira aldım. Daha sonra Muhammed geldi. Masaya oturdu ve işle ilgili konuşmaya başladık. Malzeme siparişi vermiştik. Verilen süre içerisinde gelmemişti. Çatı işinde çalışan şahsa 50 bin lira ödeme yapılması gerekiyordu. Bana bunu, 'sen ödeyeceksin' dedi. Sinirliydi küfretmeye başladı, yumruk attı. Masada duran içki şişesini kafama vurdu. Geriye kaçtım, üzerime yine geldi. Elinden kurtulup, yatak odama kaçtım. Yorgana sardığım silahımı aldım. Zorla içeriye girdi. Tekrar boğuşma başladı. Elinde kırılmış içki şişesinin parçası vardı. Silahı elimden almayı başardı. Silahın namlusunu bana geçirmesin diye tutmaya çalıştım. Silahı boğuşma sırasında elinden aldım. Ayağa kalkmaya çalışırken silah birden patladı. Kendim vuruldum zannettim. Daha sonra Muhammed'in vurulduğunu fark ettim. Dışarıya çıkarak komşulara polisi aramalarını söyledim. Eve gelen polislere teslim oldum, öldürmek gibi bir kastım yoktu" dedi.

Servet Temiz'in savunmasının ardından tanıklar dinlenirken, mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.


Eskişehir'de iş ortağını tabancayla öldüren zanlı; silah boğuşmada patladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Naki ERDOĞAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Ayşegül Çınar Pelin Öztekin Rasim Öztekin
Spor Mesut Özil Fatih Terim Caner Erkin Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Futbol Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehir'de iş ortağını tabancayla öldüren zanlı; silah boğuşmada patladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 19:03:52. #1.14#
title