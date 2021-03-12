Eskişehir'de iş ortağını tabancayla öldüren zanlı; silah boğuşmada patladı

ESKİŞEHİR'de, aynı evde yaşadığı iş ortağı Muhammed Alıcı Aslan'ı (48) tabancayla vurarak öldüren müteahhit Servet Temiz (52), hakim karşısına çıktı. İlk savunmasında Aslan ile alkol aldıktan sonra aralarında tartışma çıktığı ve boğuşma yaşandığını öne süren Temiz, "Silahı boğuşma sırasında elinden aldım. Ayağa kalkmaya çalışırken silah birden patladı. Kendim vuruldum zannettim. Daha sonra Muhammed'in vurulduğunu fark ettim" dedi.

Odunpazarı ilçesi Yenidoğan Mahallesi Buluş Sokak'taki bir apartmanın 4'üncü katında oturan müteahhit Servet Temiz ile iş ortağı Muhammed Alıcı Aslan arasında geçen yıl ekim ayında para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Servet Temiz, odadan aldığı tabanca ile Aslan'ı başından vurdu. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Başından yaralanan Servet Temiz ise tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Servet Temiz'in yargılanmasına başlandı. Eskişehir 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, öldürülen Aslan'ın yakınları ve avukatlarının yanı sıra tutuklu sanık Servet Temiz, cezaevinden SEGBİS yöntemiyle bağlandı.

'ÖLDÜRME KASTIM YOKTU, SİLAH BOĞUŞMADA PATLADI'İlk savunmasında iş ortağını öldürme kastı olmadığını anlatan Temiz, "Muhammed ile aynı evde kalıyorduk. Olay akşamı eve giderken marketten bira aldım. Daha sonra Muhammed geldi. Masaya oturdu ve işle ilgili konuşmaya başladık. Malzeme siparişi vermiştik. Verilen süre içerisinde gelmemişti. Çatı işinde çalışan şahsa 50 bin lira ödeme yapılması gerekiyordu. Bana bunu, 'sen ödeyeceksin' dedi. Sinirliydi küfretmeye başladı, yumruk attı. Masada duran içki şişesini kafama vurdu. Geriye kaçtım, üzerime yine geldi. Elinden kurtulup, yatak odama kaçtım. Yorgana sardığım silahımı aldım. Zorla içeriye girdi. Tekrar boğuşma başladı. Elinde kırılmış içki şişesinin parçası vardı. Silahı elimden almayı başardı. Silahın namlusunu bana geçirmesin diye tutmaya çalıştım. Silahı boğuşma sırasında elinden aldım. Ayağa kalkmaya çalışırken silah birden patladı. Kendim vuruldum zannettim. Daha sonra Muhammed'in vurulduğunu fark ettim. Dışarıya çıkarak komşulara polisi aramalarını söyledim. Eve gelen polislere teslim oldum, öldürmek gibi bir kastım yoktu" dedi.

Servet Temiz'in savunmasının ardından tanıklar dinlenirken, mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Naki ERDOĞAN