Eskişehir'de iki kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili davada tutuklu sanık tahliye edildi
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Eskişehir'de iki kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili davada tutuklu sanık tahliye edildi

Eskişehir'de iki kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili davada tutuklu sanık tahliye edildi
Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ - Haberler | Güncel

Eskişehir'de geçen yıl ağustos ayında bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı kazayla ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir'de geçen yıl ağustos ayında bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı kazayla ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık sürücü Mehmet İ. (28), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar taşımacılık firmasının yetkilileri Kadir U. ve Selami U. ile kazada ölenlerin yakınları, yaralananlar ve taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Olayda yaralanan işçilerden Ergin U, Rasim G. ve Serkan K, önceki ifadelerini tekrar ederek sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Kazada herhangi bir kusurunun olmadığını iddia eden Kadir U, "Aracın bakım ve onarımını eksiksiz şekilde yaptırdık. Pandemi nedeniyle araç muayene randevularının askıya alınması ve açıldıktan sonra yoğunluk yaşanması nedeniyle muayene yaptıramadık." dedi.

Selami U. da kusurlu olmadıklarını öne sürerek, "Otobüsün trafiğe çıkmasına dair herhangi bir arıza ya da kusur yoktur." diye konuştu.

Sanık Mehmet İ'nin tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Mehmet İ. idaresindeki 26 S 0283 plakalı otobüs, 28 Ağustos 2020'de Eskişehir-Ankara kara yolunda otogar yakınında yol kenarındaki yönlendirme panosuna çarparak devrilmişti. Kazada Hüseyin Bayramoğlu (41) ve Zuhal Boz (28) yaşamını yitirmiş, 12 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

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