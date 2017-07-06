Eskişehir'de Fetö/pdy Davası

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında açılan davada, 14'ü tutuklu 18 emniyet personeli hakim karşısına çıktı.



Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, aralarında emniyet amirleri de olan 18 sanık ile avukatları hazır bulundu.



Savcının iddianameyi okumasının ardından savunmaları istenen tutuklu sanıklardan Ahmet Gürbüz, şifreli mesajlaşma programları "ByLock" ile "Kakao"yu kullanmadığını öne sürerek, "Kakao programı 15 Temmuz'dan önce herkesin kullanabildiği bir programdı. Bunu gruplar kurarak, normal iletişim için kullanan emniyette arkadaşlar da vardır. Kakao programını milyonlarca insan kullanmıştır." diye konuştu.



Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, haklarında beraat kararı verilmesini istedi.



Sanıkların mevcut hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 7 Kasım'a erteledi.