Eskişehir'de etkili olan yoğun sis havadan görüntülendi
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Eskişehir'de etkili olan yoğun sis havadan görüntülendi

17.12.2020 12:38 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:48
Eskişehir'de etkili olan yoğun sis havadan görüntülendi

Eskişehir kent merkezinde dün geceden başlayan ve öğlen saatlerine kadar etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, kent merkezinin havadan çekilen görüntülerinde ilginç detaylar kameralara yansıdı.

Eskişehir kent merkezinde dün geceden başlayan ve öğlen saatlerine kadar etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, kent merkezinin havadan çekilen görüntülerinde ilginç detaylar kameralara yansıdı.

Sabah saatlerinde kent merkezinde ve yüksek kesimlerde etkili olan sis, araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Görevliler sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, sisten dolayı camilerin minareleri görünmedi. Sisin yoğun olduğu alanlar drone ile havadan görüntülendi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de etkili olan yoğun sis havadan görüntülendi
Eskişehir'de etkili olan yoğun sis havadan görüntülendi
Eskişehir'de etkili olan yoğun sis havadan görüntülendi
Eskişehir'de etkili olan yoğun sis havadan görüntülendi
Eskişehir'de etkili olan yoğun sis havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÇAĞATAY GÜR

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