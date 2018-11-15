Drift Yapan Alkollü Sürücü, 8 Bin 735 TL Ceza Yedi

Drift Yapan Alkollü Sürücü, 8 Bin 735 TL Ceza Yedi

Eskişehir'de, alkollü kullandığı aracıyla drift yaptığı belirlenen sürücüye toplam 8 bin 735 lira ceza uygulanırken araç trafikten men edildi.

Eskişehir'de, alkollü kullandığı aracıyla drift yaptığı belirlenen sürücüye toplam 8 bin 735 lira ceza uygulanırken araç da trafikten men edildi.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Gökmeydan Mahallesi Karaçayır Sokağı'nda bir otomobilin drift yaptığı ihbarı alan polis ekipleri kısa sürede sürücü M.K'yi yakaladı. Ekipler M.K'nin 1,58 promil alkollü olduğunu belirledi.

8 BİN 735 TL CEZA

Sürücü M.K'ye, alkollü araç kullanmaktan bin 2 lira, aracın muayenesinin yapılmamasından 235 lira, drift atmaktan 5 bin 10 lira, ehliyetine el konulduğu halde araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmekten 235 lira, görevli memurun ikazına uymamaktan 235 lira olmak üzere toplam 8 bin 735 lira idari para cezası verildi.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

M.K'nin kontrolündeki araç 60 gün trafikten men edildi.

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YORUMLAR (27)

  • ADEM:
    kadıköy kartal hattı diyorum. minibüs yolu diyorum. gidin oraya bi bakın kurala uyan ışıkta duran yolun ortasında durmayan elinde cep telefon ağzında sigara olmayan bir tane bile minibüsçü göremezsiniz.
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  • ENGİN:
    Vatandaş ALKOLLÜ, EHLİYETSİZ (EL KONULMUŞ, YANİ CEZA ALMIŞ), TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKACAK HAREKETLER yapıyor ve buna rağmen para cezası ile hayatına kaldığı yerden devam edebiliyor. Yarın bu adam birisini, belki beni öldürecek. Bunu ölenin ailesine nasıl açıklayacaksınız "Biz gereken uyarıları yaptık" diye mi? Öleni geri getirebilecek misiniz? Adaletini sevdiğimin ülkesi.
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