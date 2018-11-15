Drift Yapan Alkollü Sürücü, 8 Bin 735 TL Ceza Yedi

Eskişehir'de, alkollü kullandığı aracıyla drift yaptığı belirlenen sürücüye toplam 8 bin 735 lira ceza uygulanırken araç da trafikten men edildi.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Gökmeydan Mahallesi Karaçayır Sokağı'nda bir otomobilin drift yaptığı ihbarı alan polis ekipleri kısa sürede sürücü M.K'yi yakaladı. Ekipler M.K'nin 1,58 promil alkollü olduğunu belirledi.

8 BİN 735 TL CEZA

Sürücü M.K'ye, alkollü araç kullanmaktan bin 2 lira, aracın muayenesinin yapılmamasından 235 lira, drift atmaktan 5 bin 10 lira, ehliyetine el konulduğu halde araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmekten 235 lira, görevli memurun ikazına uymamaktan 235 lira olmak üzere toplam 8 bin 735 lira idari para cezası verildi.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

M.K'nin kontrolündeki araç 60 gün trafikten men edildi.