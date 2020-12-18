Eskişehir'de dolandırıcılık iddiasıyla 4 sanığın yargılanmasına devam edildi
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Eskişehir'de dolandırıcılık iddiasıyla 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

18.12.2020 12:37 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:37
Eskişehir'de dolandırıcılık iddiasıyla 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

Eskişehir'de psikolojik rahatsızlığı bulunan bazı kişileri tedavi bahanesiyle dolandırdığı iddiasıyla 4 şüphelinin yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir'de psikolojik rahatsızlığı bulunan bazı kişileri tedavi bahanesiyle dolandırdığı iddiasıyla 4 şüphelinin yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Sibel G. (50), tutuksuz sanıklar S.H.G. (25), S.D. ve H.C.B, mağdurlar ile tarafların avukatları katıldı.

Şikayetçi olan 27 kişiyi 13 milyon lira dolandırmakla suçlananlardan sanık Sibel G, 1,5 yıldır tutuklu olduğunu, kaçma ihtimalinin olmadığını ve tüm delillerin toplandığını belirterek tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Eskişehir'de, psikolojik rahatsızlığı bulunan bazı kişileri tedavi etme bahanesiyle paralarını alarak nitelikli dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen Sibel G. hakkında geçen yıl ağustos ayında yakalama kararı çıkarılmıştı. Bunun üzerine Sibel G, teknik ve fiziki takip sonucunda Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yakalanmışı. Şüpheliye yardımcı oldukları öne sürülen 3 kişi de gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

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