Eskişehir'de bir sitedeki 200 kişi karantinaya alındı
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Eskişehir'de bir sitedeki 200 kişi karantinaya alındı

Eskişehir'de bulunan bir sitede yaşayan 200 kişi yaşadığı 5 blok karantina altına alındı.

Eskişehir'de bir sitedeki 200 kişi karantinaya alındı
07.09.2020 11:44 | Son Güncelleme: 07.09.2020 11:49

Eskişehir'de bulunan bir sitede yaşayan 200 kişi yaşadığı 5 blok karantina altına alındı.

Eskişehir'in Şirintepe Mahallesi İsmet İnönü 2 Caddesinde bulunan Havacılar Sitesi'nde çalışan apartman görevlisinde Korona virüs (Covid-19) tespit edilmesi sonucunda sitede bulunan 5 blok karantina altına alındı. Bloklarda yaşayan yaklaşık 200 kişi 14 gün boyunca evlerinden çıkmayacak. Havacılar sitesinde yaşayan vatandaşların tüm ihtiyaçları ise Tepebaşı Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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