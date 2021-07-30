Eskişehir'de bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi
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Eskişehir'de bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi

Eskişehir'de bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Eskişehir'de bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Güllük Mahallesi Baysal Sokak'taki bir apartmanın birinci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Bu sırada binada bulunan iki kişi polis ve itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen söz konusu kişilere olay yerine çağrılan 112 Acil Servis sağlık ekipleri müdahale etti.

Dairede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Eskişehir'de bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi
Eskişehir'de bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi
Eskişehir'de bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi
Eskişehir'de bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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