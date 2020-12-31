Eskişehir'de, 710 litre etil alkol ve 500 şişe kaçak içki ele geçirildi

ESKİŞEHİR'de, jandarma ekiplerince 3 ilçede düzenlenen operasyonda, 710 litre etil alkol ile 500 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent, Odunpazarı ilçesine bağlı Karacaşehir Mahallesi ile Alpu ilçesine bağlı Bozan Mahallesi'nde sahte alkol ve kaçak içki satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık izniyle takibe alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerine baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda; 710 litre etil alkol, 2 ruhsatsız tabanca ve 173 şişe alkol yapımında kullanılan kitin yanı sıra 500 şişe kaçak içki ele geçirildi. Şüpheliler Y.Z., M.Z. ve S.A. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Naki ERDOĞAN