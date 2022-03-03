Eskişehir'de 40 litre sahte içki ele geçirildi

ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 40 litre sahte içki ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.E. ile İ.E.'ye ait iş yerlerinde sahte içki satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda; 40 litre sahte içki, içki yapımında kullanılan 24 şişe anason yağı ile 6 endüstriyel malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.