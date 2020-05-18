Eskişehir'de 3 ev daha karantinaya alındı
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Eskişehir'de 3 ev daha karantinaya alındı

Eskişehir'de 3 ev daha karantinaya alındı 19 kişi 14 gün boyunca evlerinden dışarı çıkamayacak, ihtiyaçları Vefa Destek grupları tarafından karşılanacak Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Eskişehir'de aynı sokak üzerinde bulunan 3 ev karantina altına alındı.

Eskişehir'de 3 ev daha karantinaya alındı
18.05.2020 16:00 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:01

Eskişehir'de 3 ev daha karantinaya alındı

19 kişi 14 gün boyunca evlerinden dışarı çıkamayacak, ihtiyaçları Vefa Destek grupları tarafından karşılanacak

ESKİŞEHİR - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Eskişehir'de aynı sokak üzerinde bulunan 3 ev karantina altına alındı.

Korona virüse karşı alınan önlemler, tüm Türkiye'de hız kesmeden devam ediyor. Eskişehir'de de alınan önlemler kapsamında Ihlamurkent Mahallesi Süha Sokak'ta oturan 3 kişinin korona virsü testi pozitif çıktı. Pozitif olan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, yakın temas halinde oldukları 19 kişi karantina altına alındı. Üç evde oturan toplam 19 kişi 14 gün boyunca evlerinden dışarı çıkamayacak. Bu süreçte vatandaşların ihtiyaçları Odunpazarı Kaymakamlığı'na bağlı Vefa Destek grupları tarafından karşılanacak.

Kaynak: İHA

Manşet

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