Eskişehir'de 116 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi
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Eskişehir'de 116 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi

Eskişehir'de 116 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de 116 yaşındaki Ayşe Karatay, yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek hayata tutundu.

Eskişehir'de 116 yaşındaki Ayşe Karatay, yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek hayata tutundu.

Yaklaşık 3 hafta önce rahatsızlanan ve Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Karatay, sağlık durumunun düzelmesiyle normal servise nakledildi.

Yaşlı kadının oğlu İbrahim Karatay, gazetecilere, annesinin sağlığına kavuştuğu haberini aldıklarında çok mutlu olduklarını söyledi.

Karatay, annesinin sadece bir doz aşı olduğunu belirterek, "Sadece tek doz Sinovac aşısı oldu. İkinci dozu olmadı. İkinci aşısını da olsaydı belki de daha kolay atlatacaktı. İnşallah daha iyi olacak. Bundan 3 hafta önce aile arasındayken bu virüsü kapmış." dedi.

"Aşı olmayanlar yoğun bakımda"

Eskişehir Şehir Hastanesi çalışanlarına teşekkür eden Karatay, şöyle konuştu:

"Burada anneme daha güzel bakıldı. Sağlık çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Annemin hastalığı atlattığının haberini hastanenin doktorları verdi. Bizim köyümüzde birkaç kişi daha virüsü atlattı. Bunun sebebinin oradaki temiz oksijen ve organik beslenmeden olduğunu düşünüyorum. Annemin bu virüsü atlatmasından çok memnunum. Umarım Allah daha da uzun ömürler verir.

Annemin 8 çocuğu var. Bütün kardeşlerim annemle ilgilendi. Ben iki doz Sinovac oldum ve üçüncü dozu olmayı da düşünüyorum. Emirdağ ahalisinin çoğunluğu yurt dışından gelmiş insanlar ve aşı olmayanların hepsi şu anda yoğun bakımda. Aşı olanlar ise ayakta atlatıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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