Eskişehir Büyükşehir Belediyesi spor salonlarında üç aylık spor eğitimleri başladı

Spor yapmak isteyen vatandaşların ücretsiz olarak yararlanabildiği merkezlerde İçişleri Bakanlığının belirlediği HES kodu ve aşı kurallarının yanı sıra mesafe kurallarının sağlanabilmesi için aynı saatte merkezde spor yapan vatandaşların sayısı da sınırlı tutuluyor.

Haftanın iki günü birer saat uzman eğitmenlerle birlikte fitness yapan vatandaşlar, üç ay boyunca merkezden yararlanabilecekler. Bahar döneminde yeni kayıtların açılacağını belirten Büyükşehir Belediyesi Spor Dairesi eğitmenleri, çocuk ve yetişkinler için açılan dans, jimnastik, taekwondo, aerobik ve pilates kurslarının da belirlenen saatlerde devam edeceğini söylediler.

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