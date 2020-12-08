Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

08.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:06
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen, AA'nın

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Büyükerşen, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi, eserler hakkında bilgi aldı.

Yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Fındık", sporda Şebnem Coşkun'un "Milli yüzücü Nil Şahin" başlıklı fotoğraflarını seçen Büyükerşen, haber kategorisinde ise Cristobal Venegas'ın "Şili'de sürpriz gösterici" karesine oy verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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