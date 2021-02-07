Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya için kuvvetli rüzgar uyarısı
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Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya için kuvvetli rüzgar uyarısı

07.02.2021 13:53 | Son Güncelleme: 07.02.2021 13:53
Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya için kuvvetli rüzgar uyarısı

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te gece saatlerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te gece saatlerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4 ilde rüzgar saatte 50 ila 60 kilometre hızla esecek. Rüzgarın hızı yer yer 70 kilometreye çıkabilecek.

Çatı uçması, ulaşımda aksama, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

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