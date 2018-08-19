Eskişehir - Bakan Soylu, Sivrihisar'da Trafik Denetlemesine Katıldı

Bakan Soylu, Sivrihisar'da trafik denetlemesine katıldı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu,Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde polis uygulama noktasını ziyaret etti, durdurulan araçların sürücülerini trafik kuralları konusunda uyardı, çocuklara kırmızı düdük verdi.

Afyonkarahisar'dan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ile birlikte gece saat 02.30 sıralarında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tesisleri bahçesine helikopterle gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu burada Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak karşıladı. İçişleri Bakanı Soylu, Sivrihisar-Ankara karayolunun 5'inci kilometresindeki polis uygulama noktasını denetledi. Bakan Soylu, Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük projesi kapsamında yapılan yol uygulamasına katıldı. Soylu, polis ekiplerinin durdurduğu araçların sürücülerini trafik kuralları konusunda uyardı, araçlarda bulunan çocuklara kırmızı düdük, tişört ve şapka verdi. Bir yolcu otobüsünde bulunanların da bayramlarını kutlayan Bakan Soylu'ya Emniyet Müdür Vekili Hakan Yaşar, Eskişehir'de trafikle ilgili alınan tedbirleri aktardı. Emniyet Müdür Vekili Yaşar, bayram nedeniyle Eskişehir'de 1292 polisin görev yapacağını belirtti. Yaşar, Eskişehir'de alınan trafik tedbirleriyle ölümlü kazalarda yüzde 20 oranında düşüşün sağlandığını kaydetti.