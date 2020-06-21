ESKİŞEHİR Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 100'üncü yıl dönümü törenle kutlandı Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 100'üncü yıl dönümü törenle kutlandıBÜYÜK Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Valilik Meydanı'nda tören düzenlendi.

Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 100'üncü yıl dönümü törenle kutlandı

BÜYÜK Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Valilik Meydanı'nda tören düzenlendi.

Eskişehir Valiliği bahçesindeki törene Vali Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, CHP Eskişehir milletvekili Jale Nur Süllü, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan vekili Nuray Akçasoy, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Emniyet Müdürü Engin Dinç, Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen katıldı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle tören sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapıldı. Vali Ayyıldız ve diğer protokol üyeleri Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenkleri sundu.

Kaynak: DHA