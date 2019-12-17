Eskişehir AB Derneği'nden Başkan Kurt'a ziyaret

17.12.2019 14:33 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:38

Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Avrupa Birliği (AB) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Akdemir ve dernek üyeleri ile bir araya geldi.



Eskişehir Avrupa Derneği, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete Eskişehir Avrupa Birliği (AB) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Erhan Akdemir ve dernek üyeleri Doç. Dr. Ali Onur Özçelik ve Dr. Alev Özdemir Karabağ katıldı. Odunpazarı Belediyesi'nin kendilerine verdiği destek için Başkan Kurt'a teşekkür eden Akdemir, ziyaret esnasında dernek faaliyetleri ve hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgi verdi. Akdemir, Başkan Kurt'tan ileride gerçekleştirecekleri projeler için destek istedi.



Ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Eskişehir'i geliştirecek her türlü projeye destek verdiklerini söyledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA