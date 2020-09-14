Eski yetişkin film yıldızı Zoe Parker, evinde ölü bulundu Yetişkin film oyunculuğu kariyerini kısa süre önce noktalayan Zoe Parker, ABD'nin Teksas'taki eyaletindeki evinde ölü bulundu. Teksas polis yetkilileri, 24 yaşındaki oyuncunun ölümünün şüpheli olduğunu ve her ihtimalin araştırılacağını söyledi.

Eski yetişkin film yıldızı Zoe Parker, evinde ölü bulundu. Parker'ın ölümünden şüphelenen Teksas polisi, olayın araştırılacağını söyledi.

Nişanlısı Jay Campbell,cenaze masraflarını karşılamak için kurduğu yardım sitesinde Zoe Parker'ın uykusunda öldüğünü açıklarken "Zoe Parker'ın 12 Eylül'de saat 2 civarında uykusunda öldüğünü bildirmekten üzüntü duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"İLK KEZ GERÇEKTEN MUTLU GÖRÜNÜYORDU"

Ayrıca Campbell şunları yazdı: "Yetişkin film sektöründen ayrıldıktan sonra, Zoe Parker yeni bir hayata başlamak için ailesinin yanında olmak için evine Teksas'a taşındı. Harika olmaya başlamıştı ve hayatında ilk kez gerçekten mutlu görünüyordu."

Parker'ın ölüm nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı.