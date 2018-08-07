Eski Yeni Şafak Yazarı Cemile Bayraktar Kimdir?

'KEMAL SUNAL FİLMLERİ İNSAN ZEKASINA HAKARET'

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Kemal Sunal filmleri hakkında '' Çünkü alternatifi yoktu. Yoksa birkaçı hariç çok iyi yapımlar değiller. Sunal elbette bizim markamız,değerli, rahmet olsun ancak bu ülkeye zihinsel anlamda yapılmış büyük bir kötülük. Bu filmler resmen insanın zekâsına hakaret. Linç için hazırım ama doğrusu bu, beğenmeseniz de.'' İfadelerini kullanan eski Yeni Şafak yazarı Cemile Bayraktar, Ali Sunal başta olmak üzere halkın büyük bir kesiminin tepkisine neden oldu.

CEMİLE BAYRAKTAR KİMDİR?

Cemile Bayraktar, 1979 yılında Samsun'da dünyaya geldi. Lisans eğitimine 19 Mayıs Üniversitesi Mimar ve Dekoratif Sanatlar Bölümü'nde devam ettiği sırada 28 Şubat süreci nedeniyle eğitimi aksadı. Ardından eğitimine İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde devam etti ve yüksek lisansını da, Marmara Üniversitesi Ortadoğu Tarihi ve Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Derin Düşünce, Yolcu Edebiyat, Kültür Gündemi, Aktüel Dergisi isimli yayınlarda yazarlık yapan Bayraktar, en son Yeni Şafak'ta yazdı.