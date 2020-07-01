Eski yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme Geçtiğimiz hafta Survivor 2020'den elenen Evrim Keklik, yıldızı bir türlü barışmayan Nisa'nın elenmesinin ardından Twitter hesabından paylaşım yaparak "Her şey burada bitti toparlan gidiyorsun" dedi.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Berkan, Barış ve Nisa'nın eleme potasında olduğu yarışmada veda eden isim Nisa oldu. Eski yarışmacısı Evrim Keklik ise yarışma boyunca neredeyse hep aynı takımda yer aldığı ancak yıldızının bir türlü barışmadığı Nisa'ya Twitter'dan gönderme yaptı.

"HER ŞEY BURADA BİTTİ"

Yarışmanın en başından beri Gönüllüler takımında birlikte olduğu ancak pek iyi anlaşamadığı Nisa'nın elendiğini gören Evrim Keklik, sessiz kalamadı. Twitter hesabından peş peşe paylaşım yapan Evrim, isim vermeden şunları yazdı: "Hadise ne demiş 'Her şey burada bitti toparlan gidiyorsun.' Biz Türkler nasıl diyoruz 'Bu işler parayla değil sırayla.'"