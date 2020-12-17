Eski Vekil Demir'den Tunç'a 'hayırlı olsun" ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Eski Vekil Demir'den Tunç'a 'hayırlı olsun" ziyareti

17.12.2020 11:02 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:07
Eski Vekil Demir'den Tunç'a 'hayırlı olsun

Kastamonulu iş adamı eski milletvekili Murat Demir, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı görevine gelen Yılmaz Tunç'u ziyaret ederek 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu.

Kastamonulu iş adamı eski milletvekili Murat Demir, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı görevine gelen Yılmaz Tunç'u ziyaret ederek 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu.

AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir, TBMM'de Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç'u makamında ziyaret ederek 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu. Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir, "Adalet Komisyonu Başkanımız ve Bartın Milletvekilimiz kadim dostum Sayın Yılmaz Tunç beyi makamında ziyaret ederek pandemi sürecinden dolayı gecikmiş olsa da yeni görevi için hayırlı olsun temennisinde bulunduk. Kendisine gösterdiği ilgi alaka için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Demir, "Ayrıca Türk siyasetinin tecrübeli ismi 24., 25. ve 26. dönem Yozgat Milletvekili Sayın Op. Dr. Ertuğrul Soysal ağabeyimizi Ankara'da ki çalışma ofisinde ziyaret ettik. Ülke gündemine pandemiye ve siyasete dair uzunca sohbet ve istişare etme olanağımız oldu. Kendisine ilgi ve alakası için çok teşekkür ediyorum, yoğun çalışma temposunda başarılar diliyorum" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Vali Ali Yerlikaya ve Bilal Erdoğan'dan Türk Konseyi Genel Sekreterliğine 'hayırlı olsun' ziyareti
Vali Ali Yerlikaya ve Bilal Erdoğan'dan Türk Konseyi Genel Sekreterliğine "hayırlı olsun" ziyareti
Okul müdürlerinden Çandıroğlu'na 'Hayırlı olsun' ziyareti
Okul müdürlerinden Çandıroğlu'na 'Hayırlı olsun' ziyareti
Başkan Şahin'nde kurum müdürlerine hayırlı olsun ziyareti
Başkan Şahin'nde kurum müdürlerine hayırlı olsun ziyareti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Uğur Yücel Cemal Hünal Acun Ilıcalı
Spor Neymar Ryan Babel Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Çocuk Milli İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski Vekil Demir'den Tunç'a 'hayırlı olsun" ziyareti | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 11:12:31. #1.15#
title