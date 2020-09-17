Eski ve yeni muhtar kavga etti: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eski ve yeni muhtar kavga etti: 1 yaralı

Kaman ilçesine bağlı Çadırlı Hacı Bayram köyü muhtarı, kavga ettiği eski muhtarı bıçakla yaraladı.

Eski ve yeni muhtar kavga etti: 1 yaralı
17.09.2020 16:37 | Son Güncelleme: 17.09.2020 16:43

Kaman ilçesine bağlı Çadırlı Hacı Bayram köyü muhtarı, kavga ettiği eski muhtarı bıçakla yaraladı.

31 Mart yerel seçimlerinde rakip olan eski muhtar, aynı zamanda Kaman Damızlık ve Süt Üreticileri Kooperatifi Başkanı Erol D. ile yeni seçilen muhtar Kazım E. arasında halk pazarında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından çıkan kavgada Çadırlı Hacı Bayram köyü muhtarı Kazım E, eski muhtar Erol D'yi bıçakla yaraladı.

Kaman Devlet Hastanesine kaldırılan Erol D, ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazım E, gözaltına alındı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Ali Güneş
Ali Güneş
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Angela Merkel Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Bülent Ersoy Aytaç Ağırlar Gonca Vuslateri
Spor Arda Turan Erol Bulut Adem Büyük Fatih Terim Malcolm Thomas
Daha Fazla Erkek Çocuk Türk Lirası Trabzonspor
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski ve yeni muhtar kavga etti: 1 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 17:09:46. #1.15#
title