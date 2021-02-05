Eski uyuşturucu bağımlısı TikTok fenomeni, paylaştığı videolarla dönüşümünü anlattı

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Amerika'da yaşayan 22 yaşındaki TikTok fenomeni, altı yıl boyunca uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve bu durumdan dolayı dişlerini kaybettiğini takipçileriyle paylaştı. Viral olan videolarında genç kadın, dönüşümünü izleyicilerine sundu.

ABD'nin Missouri eyaletinde yaşayan Faith Hill, uyuşturucu bağımlılığının tehlikeleri hakkında başka insanları bilgilendirmek için 700 bin takipçili TikTok hesabında samimi videolar paylaştı. Tüm dişlerini uyuşturucu bağımlılığı yüzünden kaybeden genç kadın, altı yıldır sokaklarda yaşadığını ve birkaç yakın arkadaşını uyuşturucu yüzünden kaybettiğini söyledi.

TAKMA DİŞLERİNDEN UTANMIYOR

Kendi canına kıymaya çalıştığını belirten fenomen, sekiz kez rehabilitasyona gittikten sonra nihayet geçen yıl ayık kalmayı başarabildiğini söyledi. Takma dişlere sahip olan genç kadın, yeni gülümsemesini gururla TikTok hesabında gösterdi.Dürüstlüğü ile oldukça beğeni toplayan genç kadına bir takipçisi, "Harikasın. Dürüstlüğün için teşekkürler ve iyileşebildiğin için tebrik ederim." dedi.