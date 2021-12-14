BAYBURT (Habermetre) - Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ) 27. Dönem Başkanı ve Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) 48. Dönem Genel Başkanı İsmail Kahraman, Bayburt Valiliği'ni ziyaret etti.

MTTB Bayburt Şubesi tarafından düzenlenen Kültür Akademisi kapanış oturumuna katılmak üzere Bayburt'a gelen eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman Bayburt Valiliği'ni ziyaret etti. Başkan Kahraman, Bayburt Valiliği'ne gelişinde Vali Cüneyt Epcim tarafından karşılandı.

Ziyareti anısına Valilik Şeref Defterini imzalayan Kahraman, daha sonra Vali Epcim'i makamında ziyaret etti.

Vali Epcim burada Kahraman gibi duayen bir ismi Bayburt Valiliği'nde ağırlamaktan gurur duyduğunu ifade etti. Kahraman'ın geçmişte önemli vazifeler yaptığını belirten Vali Epcim, "Özellikle örnek insan olarak hepimiz tarafından takip ediliyorsunuz. Sizleri seviyoruz ve Bayburt'ta ağırladığımız için de çok memnunuz. Ziyaretinizle bizleri onurlandırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. " dedi.

Kahraman ise Vali Epcim'e, yakın ilgisi ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

Çeşitli konularda tecrübelerini paylaşan Başkan Kahraman sonrasında ziyaretini sonlandırarak Bayburt VAliliği'nden ayrıldı.

Ziyarette Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Hacı Ali Polat, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Tevhit Ayengin, eski dekan Nasrullah Hacımüftüoğlu, Birlik Vakfı Bayburt Şubesi Başkanı Yusuf Elçi, MTTB Bayburt Şubesi Başkanı Mehmet Asif Alan ve diğer ilgililer yer aldı.

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